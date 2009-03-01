Улицы Полтавы украсят 600-ми новыми дорожными знаками

Шестьсот новых дорожных знаков планируют установить и заменить силами дочернего предприятия "Путь" в 2009 году на улицах Полтавы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горисполкома Полтавы.

По их данным, дорожные знаки будут поменяны по улицам Монастырская, Сакко, Энгельса, Артема, Маршала Бирюзова, Фрунзе, Ленина, Октябрьская - всего три десятка. Также в Полтаве продолжится установка пешеходных светофоров с табло отсчета времени, что удобно для участников дорожно-транспортного движения, и будет способствовать повышению безопасности на дорогах города. В 2009 году планируется и установка светофоров для людей с недостатками зрения.

Сегодня предприятие «Путь» обслуживает 60 светофорных объектов, на 11-ти из которых используется устаревшая аппаратура, которая требует замены.

В 2007 году предприятие начало внедрять замену ламповых светофоров на светодиодные, что дает реальную экономию электроэнергии и уменьшает аварийно-опасные случаи на перекрестках.