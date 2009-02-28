Microsoft заблокировала учетную запись лесбиянки

Представители компании Microsoft подтвердили информацию о том, что они заблокировали учетную запись лесбиянки в Xbox Live, пишет IGN. По их словам, девушка нарушила правила пользования сетевым сервисом, открыто заявив о своей сексуальной ориентации. Пока не сообщается, разрешат ли ей вернуться в Xbox Live, если она внесет необходимые изменения в учетную запись.

В официальном заявлении Microsoft подчеркивается, что в профиле пользователя запрещено оставлять записи, аббревиатуры или намеки сексуального характера. Согласно правилам, все подобные аккаунты блокируются, а пользователей уведомляют в том, почему это произошло. При этом в Microsoft обещают разбанить пользователя, если он внесет требуемые поправки.

Изначально историю девушки по имени Тереза (Teresa) опубликовало издание The Consumerist. По ее словам, некоторые пользователи начали преследовать и оскорблять ее в Xbox Live за то, что она указала в учетной записи свою сексуальную ориентацию. Позже Microsoft заблокировала аккаунт лесбиянки, сославшись на жалобы других игроков.

Это уже не первый случай, когда Microsoft блокирует учетные записи пользователей за то, что в своих профилях они используют фразы, касающиеся сексуальной ориентации. В 2008 году пользователя theGAYERgamer забанили за то, что в его нике есть слово "гей".

Несмотря на строгую политику по отношению к подобным пользователям, корпорация все же пытается решить вопрос сексуальной дискриминации в Xbox Live. Один из представителей Microsoft отметил, что в настоящий момент в компании пытаются найти способ, который позволил бы геймерам свободно указывать свою ориентацию, не оскорбляя других пользователей.

Лента.ру