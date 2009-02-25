Самоубийца подорвал себя вместе с домом, но выжил

В Тернопольской области госпитализирован 40-летний мужчина, который получил ожоги кистей и лица в результате взрыва газа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, житель села Пидгора Теребовлянского района, решив покончить жизнь самоубийством, занес в помещение баллон с газом, открыл его, и зажег спичку. Взрыв разрушил часть здания, зато потерпевший выжил. Он доставлен в Теребовлянскую районную больницу.