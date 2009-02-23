Водитель иномарки сбил на остановке ребенка и сбежал с места ДТП
Возбуждено уголовное дело
В Виннице задержан водитель иномарки, который сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД Украины в Винницкой области.
По данным правоохранительных органов, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 февраля около 15 часов. 25-летний водитель автомобиля «Форд» на конечной троллейбусной остановке, на улице Свердлова, совершил наезд на 10-летнего мальчика, после чего скрылся.
В результате ДТП ребенок с телесными повреждениями (закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких участков височного участка) был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Винницкой областной клинической больницы.
Водителя автомобиля сотрудники ГАИ Винницы задержали в тот же день.
Прокуратурой Ленинского райотдела было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.135 Уголовного кодекса (заведомое оставление без помощи лица, которое находится в опасном для жизни состоянии и лишено возможности принять меры к самосохранению).