Водитель иномарки сбил на остановке ребенка и сбежал с места ДТП

В Виннице задержан водитель иномарки, который сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД Украины в Винницкой области.

По данным правоохранительных органов, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 февраля около 15 часов. 25-летний водитель автомобиля «Форд» на конечной троллейбусной остановке, на улице Свердлова, совершил наезд на 10-летнего мальчика, после чего скрылся.

В результате ДТП ребенок с телесными повреждениями (закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких участков височного участка) был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Винницкой областной клинической больницы.

Водителя автомобиля сотрудники ГАИ Винницы задержали в тот же день.

Прокуратурой Ленинского райотдела было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.135 Уголовного кодекса (заведомое оставление без помощи лица, которое находится в опасном для жизни состоянии и лишено возможности принять меры к самосохранению).