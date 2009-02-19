Ющенко наградил орденом гражданку Канады
21:59, 19 февраля 2009Разное
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За сохранение культурного наследия
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил орденом княгини Ольги III степени Галину ГОРЮН-ЛЕВИЦКУЮ – коллекционера произведений украинских живописцев, мецената, гражданку Канады.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Согласно документу, Г.ГОРЮН-ЛЕВИЦКАЯ награждена за высокий акт благодеяния на ниве сохранения украинского художественно-культурного наследия.
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