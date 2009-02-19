Ющенко наградил орденом гражданку Канады

За сохранение культурного наследия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил орденом княгини Ольги III степени Галину ГОРЮН-ЛЕВИЦКУЮ – коллекционера произведений украинских живописцев, мецената, гражданку Канады. Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Согласно документу, Г.ГОРЮН-ЛЕВИЦКАЯ награждена за высокий акт благодеяния на ниве сохранения украинского художественно-культурного наследия.

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