Телерепортер упал с крыши небоскреба
23:35, 17 февраля 2009Разное
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...и остался жив
Телерепортер упал с крыши небоскреба в китайском городе Вэньчжоу и остался жив, передает РИА “Новости” со ссылкой на Синьхуа.
Один из операторов местного телевидения занимался панорамной съемкой с крыши 25-этажного здания. В это время дул сильный ветер, и потоком воздуха журналиста сбросило с высотки.
В настоящее время пострадавший находится в больнице под наблюдением врачей.
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