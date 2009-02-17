Телерепортер упал с крыши небоскреба в китайском городе Вэньчжоу и остался жив, передает РИА “Новости” со ссылкой на Синьхуа.

Один из операторов местного телевидения занимался панорамной съемкой с крыши 25-этажного здания. В это время дул сильный ветер, и потоком воздуха журналиста сбросило с высотки.

В настоящее время пострадавший находится в больнице под наблюдением врачей.