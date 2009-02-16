На Закарпатье сошла снежная лавина: один человек погиб

На Закарпатье сегодня после обеда сошла снежная лавина: один человек погиб, двое пострадали.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления МЧС в Закарпатской области Ярослав БАБЬЯК.

По его словам, сегодня днем в оперативно-спасательную службу города Рахив поступило сообщение о том‚ что трое туристов из Винницы и Житомира возле горы Петрос попали под снежную лавину.

«В результате чрезвычайной ситуации один из туристов - 44-летний Александр погиб. Его тело нашли товарищи, именно им удалось связаться со спасателями», - уточнил Я.БАБЬЯК.

Он также сообщил, что к ориентировочному месту пребывания людей направлены спасатели Рахивского горного поисково-спасательного пункта. Пока они пытаются найти уцелевших людей. С пострадавшими постоянно поддерживается телефонная связь.

Обстоятельства трагедии выясняются.