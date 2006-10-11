В Париже пройдут Дни Житомирской области

В Париже в следующем году пройдут Дни Житомирской области.

Такое решение принято руководством Житомирского областного совета совместно с представителями Парижского муниципалитета, сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского областного совета.

По данным пресс-службы, группа депутатов облсовета вернулась из учебно-ознакомительного визита в страны Совета Европы. График пребывания житомирской делегации включал встречи с представителями муниципалитетов разных стран. Так, в частности, в Париже, Берлине и Страсбурге председатель Житомирского облсовета Ирина СИНЯВСКАЯ встретилась с украинскими послами в государствах Европы. Во время встреч были намечены первые этапы будущего сотрудничества. В частности, достигнута договоренность о дальнейших будущих семинарах и презентациях. Например, муниципалитеты Берлина и Парижа заинтересовались информацией об инвестиционной привлекательности Житомирской области, отметили в пресс-службе.