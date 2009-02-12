Ватикан признал теорию Дарвина

Представитель католической церкви заявил, что эволюционная теория Чарльза Дарвина не противоречит библейской версии сотворения мира и живых организмов. Слова главы папского совета по культуре архиепископа Жанфранко Равази (Gianfranco Ravasi) цитирует британская газета The Times.

Архиепископ уточнил, что эволюционные идеи можно найти в текстах Фомы Аквинского и Святого Августина. "На самом деле, говоря об эволюции, мы говорим о мире в таком виде, как его создал бог", - добавил Равази.

Представитель Ватикана также опроверг предположения о том, что понтифик Бенедикт XVI планирует в ближайшее время выступить с заявлением в поддержку теории разумного творения. Она даже была исключена из тем организованной при поддержке папского совета по культуре конференции, приуроченной к 150-летию публикации знаменитой книги Дарвина "Происхождение видов". Причиной исключения послужила слабость теории "как в научном, так и в теологическом плане". Теория разумного творения будет рассматриваться только как культурный феномен, а не как научная теория. В других источниках указывается, что речь идет не о теории разумного творения, а о теории креационизма. Хотя эти понятия и схожи, между ними существуют различия.

Равази подчеркнул, что католическая церковь никогда официально не порицала теорию эволюции. В 1950 году Папа Пий XII заявил, что она представляет собой обоснованный научный подход к объяснению развития человека. В 1996 году понтифик Иоанн Павел II назвал эволюцию "больше чем гипотезой".

Лента.ру