Тимошенко в Мюнхене решала вопросы НАТО и газа

Тимошенко озвучила то, чего, по моему мнению, хотели американцы: Украина намерена активно участвовать в европейской политике безопасности, но, в понимании Киева, она не является альтернативой НАТО…

Мнение Участие Юлии Тимошенко в Международной конференции по вопросам безопасности «НАТО, Россия, нефть и газ: будущее европейской безопасности» в Мюнхене, можно считать знаковым с точки зрения отношений Украины со США. Ведь новый вице-президент США Д. Байден встречался только с представителями тех стран, отношения с которыми принципиально важны для Америки.

Как представляется, в данной ситуации, задача вице-президента состояла не в том, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, а напротив – чтобы ее получить…

Украинская тематика сводилась, как представляется, к двум темам: НАТО и газу.

США гарантировали Украине вступление в НАТО, но не способны обеспечить это вступление в условиях сопротивления «старой Европы». США, как мне кажется, были заинтересованы в том, чтобы услышать заверения украинской стороны по двум пунктам: Украина не отказывается от перспективы членства в НАТО; Украина не будет настаивать на нем в течение, скажем, ближайших трех лет (к теме можно будет вернуться к моменту, когда Обаме надо будет демонстрировать внешнеполитические достижения в конце президентского срока).

Единственным полномочным представителем Украины, который может озвучить оба этих тезиса, была Юлия Тимошенко. Ющенко наверняка начал бы рассказывать о готовности Украины вступить в НАТО сегодня же.

Тимошенко, собственно, озвучила именно то, чего, по моему мнению, хотели американцы: Украина намерена активно участвовать в европейской политике безопасности, но, в понимании Киева, она не является альтернативой НАТО. Правда, при этом она намекнула на то, что в этой политике может принимать участие и Россия («страны, которые не могут или не хотят добиваться членства в НАТО»).

Отношение США к Украине как транзитному государству двоякое.

С одной стороны, США должны быть заинтересованы в контроле над украинской ГТС с тем, чтобы оказывать влияние на Россию и ЕС (особенно в плане предотвращения их сближения). Именно этой теме посвящен маленький (но важный!) абзац в недавно подписанной декларации о партнерстве между Украиной и США.

С другой стороны, у США сейчас, кажется, нет возможности принять участие в планируемой модернизации украинской ГТС (или она сильно ограничена).

В контексте этих американских интересов и были выдержаны заявления Тимошенко. Она выступила против строительства обходных газопроводов; усомнилась в заинтересованности России в участии модернизации украинской ГТС; ни словом не обмолвилась о возможности создания газотранспортного консорциума, хотя и напомнила о проведении конференции европейских доноров модернизации украинской ГТС.

Собственно, в этих вопросах ее позиция была предсказуема. По первому пункту интересы Украины и США совпадают, но расходятся с позицией Виктора Ющенко. По второму пункту, кажется, есть консенсус и с Россией – ее руководство, на какое-то время готово удовлетвориться действующим соглашением. По третьему пункту возможен компромисс Украины, ЕС и США – деньги выделят европейцы, модернизацию осуществит Украина, а США примет политическое участие. Последнее необходимо на фоне конфликта между президентом и премьером: окружение Ющенко в последнее время подает Европе сигналы, что не против передать украинскую ГТС под европейский контроль, премьер же отстаивает линию на сохранение ее в украинской собственности. Понятно, что в ЕС склонны прислушиваться к позиции президента, невыгодной США и Тимошенко.

…Надо иметь в виду, что новая администрация США находится сегодня в достаточно сложном положении. С одной стороны, на фоне мирового кризиса реальное влияние США сильно сократилось, с другой – над Вашингтоном висят обязательства, которые дала предыдущая администрация. Поэтому Байден должен был просить «отсрочки платежей» и нуждался в адекватном переговорщике с украинской, в частности, стороны.

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга