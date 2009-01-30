В ДТП погиб прокурор
16:58, 30 января 2009Разное
1792
Трагедия в Ривненской области
Вчера в автокатастрофе погиб прокурор Володимирецкого района Ривненской области.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, авария произошла в 17.40 на 17 км автодороги Старая Рафаловка – Полыця.
Прокурор, который находился за рулем автомобиля «Форд-Скорпио», не справился с управлением, съехал в левый кювет, ударился в дерево.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter