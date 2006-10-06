Вспышка вирусного гепатита на Ивано-Франковщине

3-5 октября в инфекционные отделения Калушской Центральной районной и Ивано-Франковской областной больниц из общеобразовательной школы с. Вистова госпитализировано 10 человек - 8 учеников и 2 рабочих столовой - с диагнозом вирусный гепатит А.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, состояние госпитализированных - средней степени тяжести. Всего в школе обучаются 124 ученика. Причиной заболевания является нарушение работниками столовой технологии приготовления пищи и несоблюдение правил личной гигиены.

Специалистами районной и областной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. По факту события проводится расследование.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС Украины в Ивано-Франковской области.