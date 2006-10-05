К Украине движется 20 километров нефти

Дунаем к украинским водам движется нефтяное пятно длиной в 20 километров.

По предварительным данным, утечка произошла в Сербии, однако Белград этот факт не подтверждает. Болгарское Минэкологии обратилось к государствам Дунайской конвенции, в которую входит и Украина, с просьбой установить источник утечки нефти.

Работники МЧС Украины уже готовятся очищать украинскую часть реки, когда пятно дойдет до границы. В настоящее время оно за несколько сотен километров от украинского порта Рени, сообщает “5 канал”.