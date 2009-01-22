В Виннице ко дню Святой Татьяны объявлен конкурс шпаргалок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе по делам семьи, молодежи и туризма Винницкого городского совета.

Организаторы конкурса объявили, что к участию в нем приглашаются те, кто создает шпаргалки, - сами студенты, а также преподаватели, которые после проведения сессий имеют собственные коллекции шпаргалок. В качестве конкурсных работ принимаются не только сами шпаргалки, но и рассказы о методах списывания на контрольных, самостоятельных и экзаменах.

Для участия в конкурсе варианты шпаргалок можно направлять по электронному адресу или принести свою коллекцию шпаргалок для создания экспозиции также можно в отдел по делам семьи, молодежи и туризма городского совета.

Авторы лучших выставочных экспонатов будут награждены памятными подарками и грамотами.

Организаторы конкурса убеждены, что когда человек готовит шпаргалку - ему приходится не только многократно перечитывать материал, но и подходить к созданию шпаргалок творчески. А наиболее полезным является то, что обнародованная тайна создания шпаргалки перестает быть тайной, и уже не может использоваться при сдаче экзаменов в будущем.

Как известно, 25 января по давней традиции студенчество отмечает день Святой Татьяны - покровительницы всех овладевающих знаниями.