Верховный Суд показал евроэкспертам свою автоматизированную систему

Верховный Суд Украины презентовал экспертам совместной Программы Евросоюза и Совета Европы единую автоматизированную систему делопроизводства ВСУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВСУ, обсуждение темы компьютеризации судов Украины и ознакомление с функционированием единой автоматизированной системы делопроизводства Верховного Суда состоялись в рамках реализации совместной Программы Евросоюза и Совета Европы «Прозрачность и эффективность судебной системы Украины», которая официально стартовала 20 ноября 2008 года.

Первый заместитель председателя Верховного Суда Украины Петр ПИЛИПЧУК поблагодарил представителей программы, в частности, и.о. ее руководителя Наталию ВУТОВУ за желание способствовать судебной власти Украины в решении определенных неотложных проблем.

По его словам, есть несколько определяющих составляющих, которые делают судебную власть действенной, эффективной и способной обеспечить единство судебной системы и одинаковое применение законодательства всеми судами Украины. Одной из этих составляющих, заметил П.ПИЛИПЧУК, должна стать единая система автоматизированного документооборота судов Украины.

«Мы понимаем важность внедрения такой системы делопроизводства судов Украины, однако осуществить это сейчас в пределах всей Украины из-за постоянной нехватки финансирования судебных учреждений практически невозможно. Поэтому те автоматизированные системы, что уже действуют в отдельных судах, разрознены и не адаптированы друг к другу”, – констатировал П.ПИЛИПЧУК.

С целью создания в перспективе единой системы делопроизводства судов Украины и обеспечения, таким образом, одинакового применения судами законодательства, открытости и прозрачности деятельности судов, улучшения доступа граждан к правосудию и была разработана по инициативе руководства Верховного Суда Украины единая автоматизированная система делопроизводства Верховного Суда Украины. За время ее функционирования убедительно доказана и эффективность разработки, и то, что она может стать базовой для внедрения единой системы судебного документооборота по всей Украине.

Специалисты управления информационных ресурсов и технологий Верховного Суда Украины и представители разработчика программы продемонстрировали присутствующим функциональные возможности презентованной системы. Эксперты совместной Программы Евросоюза и Совета Европы высоко оценили наработку украинских коллег.

«Пока еще ничего подобного мы не встречали в судебной системе Украины, – резюмировал, в частности, Даймар ЛИИВ. – И теперь очевидно, что на базе этой системы можно разрабовать унифицированную концепцию единого документооборота в судах Украины”.

Обе стороны высказались за ускорение данного процесса, поскольку, по словам европейских представителей, и так «слишком много времени потеряно».