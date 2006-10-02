Нобелевская премия по медицине уезжает в США

В столице Швеции сегодня объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2006 г. Ими стали американцы Эндрю Файр (родился в 1959 г.) из Массачусетского технологического института и Крейг Мелло (родился в 1960 г.) из Гарвардского университета.

Награда присуждена ученым за открытие "интерференции РНК" - общего для всех клеток защитного механизма, с помощью которого они справляются с атаками вирусных РНК. Интерференция РНК уже используется в фундаментальной науке как метод изучения функций генов и может способствовать созданию новых методов лечения в будущем.

В 2005 г. лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины стали австралийские ученые Барри Маршалл и Робин Уоррен. Награда присуждена им за открытие бактерий, вызывающих язвенную болезнь.

Нобелевская премия вручается с 1901 г. Традиционно церемония награждения лауреатов проходит в день смерти Альфреда Нобеля - 10 декабря. Размер денежного вознаграждения составляет 10 млн шведских крон (1,36 млн долл. США). Все премии вручаются в Стокгольме, за исключением Премии мира, церемония вручения которой проходит в Осло.

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