В Донецке разбились насмерть три “ночных гонщика»

В ночь с пятницы на субботу в Донецке разбился автомобиль Субару «Импреза WRX» с командой «Бруклин» во время популярной игры «Автоквест» (десятки машин ночью ездят по городу и выполняют определенные задания – побеждает тот, кто сделает это быстрее). Трагедия произошла на улице Куйбышева около полуночи на завершающем этапе игры. Незадолго до аварии прошел дождь, автомобиль занесло на повороте, и он боком врезался в столб.

Владимир Резников, организатор чемпионата Украины по «Автоквесту», говорит, что за три года в Украине ничего подобного на соревнованиях не случалось, хотя заезды проводятся каждые выходные.

Из пяти человек, находившихся в автомобиле, погибли трое. Штурман и водитель, сидевшие впереди, чудом выжили: шофер сломал кисти рук, грудную клетку, ребра, получил черепно-мозговую травму; штурман отделался ссадинами.

Погиб директор известного донецкого интернет-провайдера ООО «Интер-Дон» Николай Попов, которого пригласили в команду «Бруклин» впервые, девушка Ольга и парень Владимир. У Попова осталась дочь.

"Сегодня"