Взрыв в Вышгороде: пострадали 8 человек
11:06, 14 января 2009Разное
3298
ЧП в "Веселых Хатках"
Вчера в 19.45 в городе Вышгород Киевской области, в помещении пищеблока частного кафе „Веселі Хатки” произошел взрыв газового баллона с последующим горением, в результате которого пострадали 8 человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Все пострадавшие с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы.
В 21.00 тремя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter