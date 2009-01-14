Взрыв в Вышгороде: пострадали 8 человек

Вчера в 19.45 в городе Вышгород Киевской области, в помещении пищеблока частного кафе „Веселі Хатки” произошел взрыв газового баллона с последующим горением, в результате которого пострадали 8 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Все пострадавшие с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы.

В 21.00 тремя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован.