В российских городах пройдут акции против пошлин на ввоз иномарок

8 января начнется общероссийская акция протеста против повышения пошлин на ввоз иномарок. Как сообщают организаторы акции, официально мероприятие уже согласовано с властями Санкт-Петербурга, Иркутска, Екатеринбурга, Благовещенска, Новороссийска, Читы. Акции будут проводиться в форме пикетов, митингов или автопробегов.

В нескольких десятках городов активисты не смогли добиться разрешения от властей, однако намерены провести акцию без согласования. В частности, это касается некоторых городов Приморского края. Кроме того, в ряде регионов активисты намерены выступить 9 и 10 января.

В Москве акция протеста пройдет в форме пикета в Новопушкинском сквере и, возможно, автопробега.

Напомним, что с 12 января в РФ повышаются ввозные пошлины на иномарки. Повышение составит от 20 до 80 процентов в зависимости от возраста автомобиля.

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