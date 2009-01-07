Экономический кризис помог австралийской армии

Экономические трудности, с которыми столкнулась Австралия, могут помочь преодолеть один из самых острых и продолжительных кадровых кризисов за всю историю австралийской армии, сообщает The Australian. За три месяца, по данным на 1 декабря 2008 года, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, число поданных заявлений от потенциальных рекрутов возросло примерно на 20 процентов.

В военном ведомстве Австралии отмечают, что растущая безработица и неуверенность в завтрашнем дне сделали службу в армии более привлекательной по сравнению с трудоустройством в частном секторе. Особенно это характерно для выпускников учебных заведений, которым труднее найти работу из-за отсутствия опыта. Наибольшей популярностью, по данным издания, пользуется ВВС Австралии, число желающих служить в которых возросло на 27 процентов. Количество заявлений, поданных в ВМС и сухопутные войска, увеличилось на 22 и 15 процентов соответственно.

Рост популярности службы в армии во время экономического спада отмечается не впервые в истории Австралии. При этом, у военных появляется возможность не только набрать достаточное количество рекрутов, но и сохранить квалифицированные кадры, поскольку дослужившие до конца контракта специалисты чаще предпочитают продлять их, опасаясь не найти работу на гражданке. Во время нынешнего экономического кризиса безработица в Австралии может возрасти с 4,4 до 8 процентов, что может сделать армию еще более привлекательным местом для активного населения.

По данным The Australian, за последний год численность австралийской армии увеличилась на 1,5 тысячи человек и сегодня превышает 50 тысяч. К 2016 году, согласно планам правительства, численность вооруженных сил должна составлять около 57 тысяч человек.

Лента.ру