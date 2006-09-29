Ученые: Употребление мата ведет к импотенции

Неожиданное открытие сделал научный руководитель Центра экологического выживания и безопасности Геннадий Чеурин. По его словам, он узнал истинное происхождение нецензурной брани и опытным путем доказал ее тлетворное влияние на человеческий организм в быту.

Как заявил на пресс-конференции господин Чеурин, мат - это святые слова, которые в древности применялись русскими мужчинами во время проведения обрядов и ритуалов для "вызова родовой силы", сообщает "Екатеринбург Он-Лайн".

"Употреблять эти слова можно было лишь 16 дней в году, а потом они были под строжайшим запретом, - объяснил Геннадий Чеурин. - И когда в наше время мужчины без надобности произносят эти сакральные слова, то это неминуемо ведет к реальной импотенции. А если матерится женщина - она медленно превращается в мужчину".

По словам автора гипотезы, его слова подтверждают недавние исследования группы российских ученых: исследователи испробовали влияние нецензурной брани на воде, которая, по заверению Геннадия Чеурина, обладает "памятью".

Ученые обругали жидкость отборным матом, после чего полили ею семена пшеницы. "В результате, из тех зерен, которые были политы водой с агрессивным матом, взошли только 48%, из тех, что бытовым - 53%, а семена, политые святой водой проросли на 93%. Страшно представить, что происходит с человеческим организмом", - заметил исследователь.

Геннадий Чеурин также назвал фамилию человека, который, по его мнению, виновен в том, что сакральные слова стали повсеместно известны. "Писатель Афанасьев поведал эти слова в своих "Заветных сказках", а делать этого категорически было нельзя, - говорит Чеурин. - Точно также и произведение "Лука Мудищев"! Пушкин писал его для свадебных ритуалов, а не для всеобщего прочтения!" (авторство этого произведения принадлежит поэту Ивану Баркову).

Помимо крайних случаев, когда необходимо вызвать "родовую силу", по словам Геннадия Чеурина, мат можно использовать на войне. "Мат полезен в экстремальных ситуациях. Его, как последний патрон, надо беречь, например, для военных действий. К тому же на войне при помощи мата значительно ускоряется передача информации", - уверен руководитель Центра экологического выживания и безопасности. По его словам, ни одна иностранная ругань не способна нанести такой вред человеческому организму, как "святые слова" из древнерусских ритуалов.

Результаты исследования были представлены в 20-минутном документальном фильме "Как слово наше отзовется...".

Корреспондент