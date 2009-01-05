В Донецкой области за 5 дней в ДТП пострадали более 50 человек

На автодорогах Донецкой области за праздничные выходные дни с 31 декабря 2008 года по 4 января 2009 года было совершено 43 дорожно-транспортных происшествия, в которых 53 человека получили травмы.

Как сообщили УНИАН в управлении ГАИ УМВД Украины в Донецкой области, за эти 5 дней сотрудниками ГАИ было выявлено более 4900 нарушений правил дорожного движения, в том числе выявлено 250 водителей, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Также Госавтоинспекция выявила 1170 фактов грубых нарушений правил дорожного движения - превышение скорости движения, правил обгона, правил проезда перекрестков и железнодорожных переездов.

По информации управления, в области за указанный период времени было совершено 9 дорожно-транспортных происшествий, с мест совершения которых водители скрылись, из них 7 водителей сотрудниками ГАИ были установлены и разысканы.

За праздничные дни фактов незаконных завладений транспортными средствами зарегистрировано не было, разысканы два ранее похищенных автомобиля.