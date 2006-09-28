Погиб депутат горсовета от блока Витренко
08:33, 28 сентября 2006Разное
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Проводится расследование
Сегдоня ночью в Днепропетровске в результате столкновения легкового автомобиля "Mersedes-E-500" с опорой линии электропередач погиб депутат Днепропетровского городского совета от блока Наталии Витренко Игорь Романюк.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, еще два человека пострадали. С травмами средней степени тяжести они госпитализированы в городскую больницу. Предварительная причина ДТП - превышение скорости автомобиля.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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