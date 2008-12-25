Сегодня на Прикарпатье похоронили родную сестру проводника ОУН Оксану Бандеру.

Как сообщили УНИАН в Калушской районной государственной администрации, похоронили О.Бандеру в семейном селе Старый Угрынив Ивано-Франковской области рядом с могилами матери и сестры Марты.

В церемонии похорон приняли участие представители власти Прикарпатья, общественности, политических правых партий, ветераны УПА и жители села. На похоронах присутствовал внук проводника ОУН Степан БАНДЕРА.

О.Бандера умерла в городе Стрый Львовской области, где проживала с племянницей, 24 декабря. 22 декабря ей исполнился 91 год. До столетнего юбилея своего легендарного брата она не дожила ровно неделю.

Справка УНИАН. О.Бандера окончила Стрыйскую гимназию, после чего работала учительницей (1939-1941 гг.). В 1941 году ее вместе с сестрой Мартой и отцом арестовали. На требование публичного осудить деятельность своего брата сестры ответили категорическим отказом. В документах записано, что сестры Бандеры освобождены в 1960 году, но в Украине им проживать не позволили. 48 лет Оксана провела в ссылке, и только в 1989 году приехала на Родину. Благодаря вмешательству львовской власти в 1991 г. О.Бандера получила документы о реабилитации и смогла прописаться у родственников.

Стрыйская власть выделила в 1996 году сестрам проводника ОУН Оксане и Владимире (умерла в 2001 г.) трехкомнатную квартиру.

В 2006 году Президент Украины наградил О.Бандеру орденом "Княгини Ольги" ІІІ степени.