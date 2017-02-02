Широкое общественное обсуждение индексации железнодорожных тарифов на грузовые перевозки
В четверг, 2 февраля, в 12:00 состоится широкое общественное обсуждение состояния дел в отрасли грузовых железнодорожных тарифов, который организует Государственная регуляторная служба Украины совместно с отраслевыми ассоциациями и бизнес-сообществом.
В мероприятии примут участие представители крупнейших всеукраинских отраслевых объединений и участники рынка грузовых железнодорожных перевозок, представители заинтересованных центральных органов исполнительной власти, СМИ.
Планируется обсудить проект приказа Мининфраструктуры, которым предполагается осуществить с февраля 2017 года индексацию тарифов на перевозку грузов в пределах Украины на 25% и дерегулирование вагонной составляющей в тарифах на перевозки грузов в собственных вагонах ПАО «Укрзализныця».
Цель мероприятия – выработка первоочередных шагов по предупреждению негативных последствий повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.
Мероприятие состоится в помещении Государственной регуляторной службы Украины по адресу: ул. Арсенальная, 9/11.
Регистрация участников начинается в 11.30.
По участию: 285-03-72, 2306@dkrp.gov.ua Елена Васильковская
Аккредитация СМИ: 096-784-74-17, irina _ ilieva @ ukr . net , Ирина Ильева