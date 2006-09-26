Cамолет министра обороны совершил вынужденную посадку в ”Борисполе”

Специальный самолет Воздушных сил ВСУ Ту-134, на котором военная делегация во главе с министром обороны Украины Анатолием ГРИЦЕНКО следовала в Тирану (Албания), осуществил вынужденную посадку в аэропорту «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, А.ГРИЦЕНКО сообщил журналистам, что через 30 минут после пролета Винницы выяснилось, что частично разрушена передняя часть лобового стекла в кабине пилота. По словам министра, командир самолета полковник Дмитрий ФИЛАТОВ принял решение вернуться в Борисполь.

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что никто вследствие инцидента не пострадал. Он заметил, что причины будут выяснены. По результатам произошедшего будет проведено служебное расследование.

По словам министра, сейчас готовится другой самолет – Ан-26 и планируется вылететь к месту назначения в 16.00.

Как сообщал УНИАН, военная делегация во главе с А.ГРИЦЕНКО 26-27 сентября планирует принять участие в заседании Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы в Тиране.