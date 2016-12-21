Розыгрыш автомобиля от AXOR к 5-летию

Первые 5 лет – это небольшой, но важный период, как для человека, так и для компании. Подобно тому, как жизнь ребенка от рождения до 5 лет наполнена значимыми этапами становления и развития, так и для молодой активной компании этот период является основополагающим, задающим темп. Компания AXOR INDUSTRY к юбилейной отметке прошла большой путь от дистрибьютора до самостоятельного производителя с мировым именем. Сегодня продукция AXOR занимает лидирующие позиции на рынке Украины, производительность предприятия превышает 7 миллионов комплектов в год. Неизменными принципами компании остаются: профессиональная этика, постоянное развитие - как бизнеса, так и продуктовых линеек, забота о сотрудниках, открытость и лояльность к клиентам.

Чтобы поблагодарить своих партнеров за совместный труд и поощрить лучших украинских дилеров ПВХ конструкций, компания AXOR INDUSTRY в течение полугода проводила юбилейную акцию - «5 лет c AXOR». 17 декабря 2016 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное финалу данной акции c розыгрышем главного приза – автомобиля Fiat Doblo для сервисных служб.

В этот день сотня лучших дилеров и ведущие производители металлопластиковых окон Украины приехали в город Днепр из разных уголков страны. Компания AXOR INDUSTRY встретила их горячим кофе и музыкальной шоу программой.

Далее программа продолжилась экскурсией по заводу AXOR. Многие были на производстве впервые. Масштабы предприятия, передовое оборудование и налаженная система контроля качества впечатлили гостей.

Торжественная часть мероприятия проходила в релакс-отеле GOOD ZONE - одном из лучших загородных комплексов Украины. Гостей ждал не только отдых в живописном месте и долгожданный розыгрыш главного приза, но и информационно-образовательная программа. Мотивационный мастер-класс на тему «9 этапов бесконечного роста продаж» для гостей провел бизнес-тренер Александр Трубин.

Компания AXOR INDUSTRY всегда открыта для своих партнеров по бизнесу, поэтому в этом день все лучшие специалисты предприятия были готовы ответить на различные вопросы гостей, касающиеся как развития отрасли в целом, так и фурнитуры AXOR в частности. Руководитель отдела продаж AXOR INDUSTRY в Украине Эдем Хаурмаджи очертил актуальные тенденции рынка СПК и обозначил направления бизнеса, которые могут стимулировать развитие оконной отрасли.

И наконец! Долгожданный момент - розыгрыш 5-ти главных призов акции. Итак, победителями «5 лет с AXOR» стали:

I место: автомобиль для монтажной и сервисной служб Fiat Doblo Cargo Maxi New выиграл настоящий баловень судьбы Станислав Мороз из Запорожья, чем немало удивил как гостей, так и организаторов праздника, так как в прошлогодней акции от AXOR он выиграл ГАЗель!

II место: уикенд на двоих в изысканном отеле в Барселоне достался Татьяне Цюрман. Она до сих пор не может поверить в такое везение. Татьяна никогда не выезжала за пределы Украины, а тут под Новый год такой подарок!

III место: Smart TV Samsung получил Сказко Сергей

IV место - Перфоратор HiLTi ушел Юлии Кваша

V место - Профессиональный набор монтажника выиграл Голяка Олег.

Компания AXOR INDUSTRY поздравляет победителей и благодарна всем участникам акции.