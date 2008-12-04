Американцы не хотят спасать автоиндустрию США (опрос)

Шестеро из десяти американских налогоплательщиков выступают против выделения ведущим автомобильным компаниям США средств в качестве компенсационного пакета, говорится в новом исследовании общественного мнения, проведенном совместно телекомпанией CNN и Opinion Research Corp.

Лишь 36% американцев поддерживают идею использования денег налогоплательщиков для спасения трех автогигантов, попавших в связи с финансовым кризисом в тяжелую ситуацию. Кроме этого, 53% американцев уверены, что спасение автоиндустрии не поможет выходу США из кризиса.

"Только 15% опрошенных сказали, что банкротство автомобильных компаний будет иметь незамедлительный эффект на их жизнь, а семеро из десяти опрошенных отметили, что компенсационный пакет для автопроизводителей будет несправедливым по отношению к налогоплательщикам", - говорится в заявлении директора по проведению опросов общественного мнения CNN Китинг Холланд.

Когда в начале ноября зашла речь о том, что и автогигантам понадобиться финансовая помощь государства, половина опрошенных поддерживала такую идею. Однако, слабое выступление руководства "Форда", "Дженерал Моторс" и "Крайслер" на слушаниях в Конгрессе, а также факт, что руководители компаний прилетели в Вашингтон просить деньги на частных самолетах, существенно снизило поддержку населения.

РИА “Новости”