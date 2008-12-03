Минздрав просит не спекулировать на смерти 82-летнего фармацевта

Министерство здравоохранения Украины призывает прекратить спекуляции вокруг гибели человека во время акции протеста фармацевтов.

Как отмечается в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой Минздрава, ведомство “выражает глубокое возмущение фактами злоупотреблений на теме смерти граждан с целью получения сенсационных и резонансных информационных поводов” (речь идет о смерти 82-летнего фармацевта из Николаевской области, который умер по пути от Дома правительства к Секретариату Президента во время вчерашней акции против ограничения наценок на лекарства и медицинские изделия - УНИАН).

В заявлении отмечается, что на протяжении многих лет “в обществе раздавались обвинения в бездеятельности государства в вопросе наведения порядка на фармацевтическом рынке”, «а сверхприбыльный фармацевтический бизнес оставался неприкосновенной «священной коровой» для всех правительств”.

“Впервые за 17 лет правительство пошло на непопулярные шаги и начало кардинально реформировать фармацевтическую отрасль”, говорится в заявлении. В Минздраве заявляют, что руководство ведомства и правительства “осознает, что начатые реформы будут болезненными, длительными, не лишены ошибок, и будут иметь жесткое сопротивление”.

Как говорится в заявлении, попытка правительства уменьшить наценку аптек на лекарства привела к бойкоту, исчезновению препаратов с полок и увольнению рядовых работников, при этом “реальные владельцы фармбизнеса, которые руководят ситуацией на рынке, остаются за кулисами”.

В то время, когда Минздрав и представители бизнеса “совместно согласовывают изменения в законодательство, чтобы исправить ситуацию на рынке, отдельные участники процесса прибегают к недобросовестным PR-кампаниям, подстрекая граждан на акции протеста”, - говорится в заявлении.

“К сожалению, заложниками тех, кто просто зарабатывает деньги с плакатом в руках, становятся рядовые граждане. Они искренне верят в обещания аморальных дельцов, которые зовут в Киев «защищать себя и своих детей», заявляют в Минздраве и отмечают, что “ради сверхприбылей или удовлетворения политических амбиций уже перейдена любая разумная черта, порочатся человеческие ценности”.

Авторы заявления считают, что СМИ “цинично используют, подбрасывая «рейтинговые» новости о смертях людей”.

Минздрав призывает “все сообщество, отечественные СМИ, политиков и бизнесменов прекратить играть со словом «смерть», использовать настоящее человеческое горе для достижения сомнительных целей”.