Взрыв на шахте в Донецке
08:29, 20 сентября 2006Разное
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Судьба 43 горняков остается неизвестной
Сегодня в 5.10 в Донецке на шахте им.Засядько на глубине 1078 м произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси.
В лаве оказались 43 горняка, судьба которых остается неизвестной, сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Работа шахты приостановлена. На момент выброса в шахте находились 400 горняков.
К поисково-спасательным работам привлечены 56 горно-спасательных отделений Минуглепрома.
На месте события работает оперативная группа Главного управления МНС Украины в Донецкой области.
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