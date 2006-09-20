Взрыв на шахте в Донецке

Сегодня в 5.10 в Донецке на шахте им.Засядько на глубине 1078 м произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси.

В лаве оказались 43 горняка, судьба которых остается неизвестной, сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Работа шахты приостановлена. На момент выброса в шахте находились 400 горняков.

К поисково-спасательным работам привлечены 56 горно-спасательных отделений Минуглепрома.

На месте события работает оперативная группа Главного управления МНС Украины в Донецкой области.