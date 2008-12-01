В Киеве 19-летний юноша прыгнул под поезд метро

Сегодня в Киеве в 8.30 на станции метро «Житомирская» Святошинско-Броварской линии погиб юноша (1989 года рождения), гражданин России, который, по показаниям очевидцев, по неизвестным причинам прыгнул под поезд.

Как сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", на время остановки поезда на станции «Житомирская» движение на линии было организовано от станции «Святошин» до станции «Лесная» и одностороннее движение между станциями «Академгородок» и «Житомирская».

Движение поездов было полностью возобновлено в 9.22.