Украина требует от ЕС годовых виз для дальнобойщиков

Украина требует, чтобы страны Европейского Союза выдавали для украинских водителей-дальнобойщиков визы сроком не менее чем на год.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ после заседания общего комитета по выполнению соглашения между Украиной и ЕС об упрощении визового режима.

“Мы требуем, чтобы визы для водителей-дальнобойщиков выдавались сроком не менее чем на год”, - сказал он.

“Мы категорически против, чтобы визы использовались как элемент недобросовестной конкуренции”, - добавил К.ЕЛИСЕЕВ.

Он отметил, что на сегодня украинские водители довольно часто проигрывают конкурентам из других стран, в частности, из Турции, именно из-за того, что страны-члены ЕС не выдают им долгосрочных виз.

По словам заместителя министра, именно поэтому в сегодняшнем заседании Комитета принял участие представитель Министерства транспорта и связи Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 июня 2007 года Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима, которое вступило в силу с 1 января 2008 года.