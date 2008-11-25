В армянском городе появится улица Януковича

Власти армянского города Спитака решили назвать одну из улиц в честь лидера украинской Партии регионов Виктора Януковича, сообщает ИА REGNUM. Ранее пресс-служба Партии регионов заявляла, что его именем назовут площадь, однако в мэрии города уточнили, что речь идет об улице.

Таким образом армянская сторона решила выразить Януковичу признательность за его участие в восстановлении города после землетрясения. В конце 1980-х годов, напомним, будущий лидер "регионалов" руководил производственным объединением "Донбасстрансремонт".

По информации Партии регионов, ей пришло письмо от жителей Спитака, в котором говорится, что Янукович "с самого начала принимал активное участие в оказании помощи пострадавшим от землетрясения, руководил комплектацией спасательных отрядов и строительных подразделений".

Сильное землетрясение на северо-западе Армении произошло в декабре 1988 года. В результате был полностью разрушен город Спитак, частично разрушены сотни населенных пунктов. Погибли десятки тысяч человек.

Лента.ру