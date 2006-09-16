Колонна байкеров побывала в детском доме и музее космонавтики

Сегодня в Житомире состоялся международный слет байкеров «Байк-шоу-2006».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, в мероприятии приняли участие около 100 байкеров из Украины, Польши и прибалтийских стран.

Колонна байкеров стартовала с Бердичевской трассы вблизи села Заречаны Житомирского района, расположенного в километре от Житомира.

Байкеры также посетили детский дом в селе Дениши Житомирского района, где вручили подарки детям-сиротам – игрушки и фрукты.

Также гости «Байк-шоу-2006» посетили Житомирский музей космонавтики. Возле музея они фотографировались и общались между собой и с житомирянами.

Как сообщил УНИАН один из организаторов слета - президент житомирского клуба байкеров «Стальной дракон» Юрий БУРТОВСКИЙ, цель мероприятия – познакомиться ближе между собой, соединить границы между Польшей, Украиной и Прибалтикой, а также помочь детям-сиротам.

По его словам, слет проведен за членские взносы членов клуба «Стальной дракон» и при поддержке спонсоров Житомира.