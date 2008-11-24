Депутат от Регионов не знал, что занимался спасением провокаторов?

Привычка наших политиков говорить неправду иногда удивляет. Кое-кто откровенно врет даже тогда, когда в этом нет необходимости.

Так, в воскресенье 22 ноября в СМИ распространяется информация о ситуации с субботним задержанием российских представителей движения «Наши», которые по их официальной версии прибыли в Киев для проведения фотовыставки, посвященной конфликту вокруг Южной Осетии. Не секрет, что это движение открыто поддерживается Кремлем и российскими спецслужбами. Главная цель его деятельности – противодействие независимым институтам гражданского общества России. Основой идеологии является смесь российского шовинизма, реваншизма и ксенофобии. Российская оппозиция называет это движение «Путинюгендом», намекая на сходство целей, принципов функционирования и методов, которые применяют его члены и их кремлевские вдохновители, с известной организацией, которая действовала в 30–40-е годы двадцатого столетия в национал-социалистической Германии.

По «странному совпадению» эта фотовыставка должна была проходить в день проведения многочисленных официальных мероприятий, связанных с годовщиной Голодомора, возникшего в результате преступных действий коммунистического режима. Не исключено, что сотрудники СБУ имели информацию о настоящей цели пребывания представителей «Наши» в Киеве, которая переплелась с желанием совершить громкие провокации в этот день. Недаром отпустили их уже в конце дня, когда все официальные мероприятия в столице завершились.

И, думаю, я бы не комментировал эти события, если бы не заявление народного депутата Юрия Мирошниченко. Его можно считать ярким представителем сегодняшнего поколения «турецкоподанных», который в 2001 году делал отчаянные попытки попасть в список избирательного блока Виктора Ющенко, а сегодня является одним из ведущих спикеров Партии регионов...

Так вот этот господин заявил, что, помогая в освобождении задержанных россиян, он не знал, какую организацию они представляют, а также цель их пребывания в Киеве. По его словам, «граждане РФ позвонили ему и сообщили, что задержаны в Киеве группой людей, которые назвались сотрудниками СБУ и милиции, что их везут в неизвестном направлении и не предъявляют никаких претензий».

Представляете себе ситуацию, когда какие-то лица, о которых господин Мирошниченко ничего не знает, звонят по телефону ему (по-видимому, номер его мобильного знают не только все граждане Украины, а еще и России) и сообщают, что их задержали сотрудники СБУ. И получив это сообщение, господин Мирошниченко бросает все личные дела и начинает операцию спасения «простых российских граждан».

Кем считает господин Мирошниченко граждан собственной страны, на каких дураков рассчитана эта басня?

Очевидно, он прекрасно знал, что это за люди, и был осведомлен, по крайней мере, об их официальной цели пребывания в Киеве.

Удивление у меня вызывает не сама по себе ложь, а непонимание того, что бессмысленно скрывать факт активного сотрудничества разных антиукраинских негодяев с нашими политическими деятелями.

Ведь в то же время многие из наших политиков разного калибра и даже два наших ведущих политических лидера не только наперегонки бегают в Москву с целью получения поддержки на будущих президентских выборах, а еще и предпринимают попытки максимально зафиксировать свои отношения с российскими правителями. Те как раз любят публичные подтверждения преданности. Потому господину Мирошниченко абсолютно напрасно отказываться от своих действий, направленных на поддержку именно активистов движения «Наши», а не каких-то там рядовых россиян.

Что же касается действий СБУ, то у меня вопрос скорее о том, почему до сих пор российское движение «Наши» не провозглашено экстремистским и не запрещено пребывание его членов на территории Украины. Не секрет, что его представители были активными участниками большого количества громких провокаций, направленных не только против иностранных дипломатических представительств в России, но и в других странах, в том числе в Украине. Сколько можно позволять антиукраинским силам чувствовать себя как дома – в Москве?

Что же касается обвинений в недемократичности таких превентивных действий, то я посоветовал бы кому-либо из наших особо упорных сторонников кремлевских вельмож попробовать провести в Москве, например, выставку, посвященную преступлениям российских военных в Чечне в целом и в отдельно взятых чеченских поселениях Новые Алды и Самашки.

Борис Кушнирук, Киев