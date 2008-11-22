Задержание наркодилеров (фоторепортаж)

06:00, 22 ноября 2008
Разное
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ОБНОН не разглашает подробности

Сотрудники  отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) задерживают наркодилеров в Днепропетровске, в пятницу, 21 ноября 2008 г.

Работники ОБНОН в течение суток следили за подозреваемыми, и задержали их при содействии ГАИ.

Они не разглашают информацию о количестве изъятых наркотических средств и о причастности задержанных к каким-либо конкретным преступным группировкам.

Фото Сергея Исаева / УНИАН

 

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