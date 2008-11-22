Задержание наркодилеров (фоторепортаж)
06:00, 22 ноября 2008Разное
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ОБНОН не разглашает подробности
Сотрудники отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) задерживают наркодилеров в Днепропетровске, в пятницу, 21 ноября 2008 г.
Работники ОБНОН в течение суток следили за подозреваемыми, и задержали их при содействии ГАИ.
Они не разглашают информацию о количестве изъятых наркотических средств и о причастности задержанных к каким-либо конкретным преступным группировкам.
Фото Сергея Исаева / УНИАН
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