Задержание наркодилеров (фоторепортаж)

Сотрудники отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) задерживают наркодилеров в Днепропетровске, в пятницу, 21 ноября 2008 г.

Работники ОБНОН в течение суток следили за подозреваемыми, и задержали их при содействии ГАИ.

Они не разглашают информацию о количестве изъятых наркотических средств и о причастности задержанных к каким-либо конкретным преступным группировкам.

Фото Сергея Исаева / УНИАН