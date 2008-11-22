Ющенко объявил акваторию Черного моря ботаническим заказником
Площадь "Филофорного поля" 4025 кв. км
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил естественную акваторию Черного моря «Филофорное поле Зернова» ботаническим заказником общегосударственного значения.
Об этом говорится в Указе Президента, размещенном на его официальном сайте.
Общая площадь поля составляет 4025 квадратных километров.
Глава государства поручил Кабинету Министров обеспечить в трехмесячный срок утверждение Положения о ботаническом заказнике общегосударственного значения «Филофорное поле Зернова», а также передачу акватории, объявленной этим Указом заказником общегосударственного значения, под охрану научно-исследовательскому учреждению «Украинский научный центр экологии моря», которое принадлежит к сфере управления Министерства охраны окружающей природной среды Украины, с оформлением охранного обязательства.
Справка УНИАН. В соответствии с пояснительной запиской к проекту Указа Президента, подготовленного Минприроды, создание в северо-западном регионе Черного моря ботанического заказника общегосударственного значения обусловлено неотложной потребностью сохранения и восстановления уникального природного комплекса, одним из компонентов которого является скопление водорослей Филофора псевдорогатая (Phyllophora pseudoceranoides) и Сфацелярия наскальная (Sphacelaria saxatilis), которые занесены в Красную книгу Украины и которые распространены лишь в этой части Черного моря.
Объявление части акватории Черного моря природоохранной территорией будет способствовать не только улучшению качества морской среды, прекращению деградационных процессов и обеспечению сохранения отмеченной морской акватории как целостной морской экосистемы, что в свою очередь будет способствовать улучшению состояния окружающей среды Черного моря и восстановлению морских природных ресурсов, но и обеспечит выполнение международных обязательств Украины в рамках Конвенции о защите Черного моря от загрязнения.