Ющенко объявил акваторию Черного моря ботаническим заказником

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил естественную акваторию Черного моря «Филофорное поле Зернова» ботаническим заказником общегосударственного значения.

Об этом говорится в Указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

Общая площадь поля составляет 4025 квадратных километров.

Глава государства поручил Кабинету Министров обеспечить в трехмесячный срок утверждение Положения о ботаническом заказнике общегосударственного значения «Филофорное поле Зернова», а также передачу акватории, объявленной этим Указом заказником общегосударственного значения, под охрану научно-исследовательскому учреждению «Украинский научный центр экологии моря», которое принадлежит к сфере управления Министерства охраны окружающей природной среды Украины, с оформлением охранного обязательства.

Справка УНИАН. В соответствии с пояснительной запиской к проекту Указа Президента, подготовленного Минприроды, создание в северо-западном регионе Черного моря ботанического заказника общегосударственного значения обусловлено неотложной потребностью сохранения и восстановления уникального природного комплекса, одним из компонентов которого является скопление водорослей Филофора псевдорогатая (Phyllophora pseudoceranoides) и Сфацелярия наскальная (Sphacelaria saxatilis), которые занесены в Красную книгу Украины и которые распространены лишь в этой части Черного моря.

Объявление части акватории Черного моря природоохранной территорией будет способствовать не только улучшению качества морской среды, прекращению деградационных процессов и обеспечению сохранения отмеченной морской акватории как целостной морской экосистемы, что в свою очередь будет способствовать улучшению состояния окружающей среды Черного моря и восстановлению морских природных ресурсов, но и обеспечит выполнение международных обязательств Украины в рамках Конвенции о защите Черного моря от загрязнения.