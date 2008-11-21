Украинцам за рубежом нужна новая госполитика в отношении них

Современная государственная политика относительно украинцев, которые живут за рубежом, недостаточно эффективна и нуждается в пересмотре, заявил президент Европейской ассоциации украинцев Алексей ТОЛКАЧЕВ на открытии Дней диаспоры в Украине, сообщила пресс-служба Европейской ассоциации украинцев.

По мнению О.Толкачева, практика указала на несовершенство Национальной концепции связей с заграничными украинцами, что была утверждена Президентом Украины в октябре 2006 года.

«Украина нуждается в принятии новых основ государственной политики относительно заграничных украинцев. Миллионы соотечественников живут за рубежом и выступают одними из крупнейших иностранных инвесторов украинской экономики, носителями уникального опыта, знаний и возможностей. Заграничное украинство оказывает значительное влияние на формирование международного имиджа Украины», - подчеркнул О.Толкачев.

По его мнению, государственная политика относительно украинцев за рубежом должна быть утверждена в виде закона, который позволит утвердить приоритетность государственной политики среди других направлений деятельности.

Вместе с этим, как считает О.Толкачев, уже с 2009 года, невзирая на кризис, необходимо увеличить бюджетное финансирование государственной политики относительно заграничных украинцев. Он уверен, что этот шаг значительно усилит влияние Украины в мире.

Новая государственная политика, относительно заграничных украинцев, по мнению эксперта, должен носить срочный характер и разрабатываться на 5, 10 или 20 лет.

«Государственную политику необходимо основывать на целевых программах, инициировать которые должно Украинское государство. Сегодня назрела крайняя потребность открывать за рубежом украинские информационно-культурные центры, школы, украинские средства массовой информации. Необходимо кардинально реформировать ДТРК «Всемирная служба «Украинское телевидение и радиовещание», с целью повышения привлекательности украинского информационного продукта», - считает О.Толкачев.

В свою очередь, государство, по его мнению, должно активнее привлекать заграничных украинцев и их объединения к реализации международной политики Украины.

«И не только по вопросам признания голодомора другими странами. Заграничные украинцы имеют уникальный потенциал для продвижения и отстаивания украинских интересов в мире, который, к сожалению, до сих пор остается незадействованным. Государство должно поддерживать движение заграничных украинцев. К сожалению, пока еще делами заграничных украинцев занимаются лишь Министерство культуры и туризма Украины, Министерство иностранных дел и дипломатические миссии Украины за рубежом», - отметил президент Европейской ассоциации украинцев.

Как добавили в пресс-службе Европейской ассоциации украинцев, ассоциация обратилась к Президенту и правительству с предложением образовать межведомственную комиссию для разработки новой государственной политики, и вовлечь в работу экспертные круги, представителей заграничного украинства и широкой общественности.

Справка УНИАН

Европейская Ассоциация Украинцев – общественное объединение украинцев в Европейском Союзе с центральным офисом в Брюсселе и представительствами в Париже, Страсбурге, Мюнхене, Берлине и Варшаве. Ассоциация возникла в Брюсселе в 2006 году в результате длительной работы украинских общественных деятелей и представителей украинской диаспоры в Европе. Основной целью Ассоциации является продвижение и защита интересов Украины и украинцев в Европейском Союзе. Ассоциация тесно сотрудничает с Европейским Парламентом, украинскими обществами в странах ЕС, организациями гражданского общества в Украине. Ассоциация осуществляет мероприятия для формирования позитивного международного имиджа Украины в ЕС и его популяризации. Силами Ассоциации была основана традиция празднования Дня независимости Украины в столице Евросоюза и облачения всемирно известного символа «Manneken Pis» в украинский национальный наряд.

Дни диаспоры в Украине проходят в Киеве 20-30 ноября 2008 года. В программе – международные симпозиумы, форум молодежи и многочисленные мастер-классы. Организаторы Дней диаспоры в Украине - Министерство культуры и туризма Украины; оргкомитет Кругосветного Каравана ИНТЕРКУЛЬТУРА в Украине; продюсерская компания ETNO SOUND; общественная организация Центр развития творчества ЛИЛЕЯ. Соорганизаторы - Европейская ассоциация украинцев; Общество связей с украинцами за пределами Украины “УКРАИНА-МИР”; Всемирный конгресс украинцев.