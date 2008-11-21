В центре Киева водитель номарки сбил инспектора ГАИ

Вчера, 20 ноября, около 17.30 в центре Киева, на перекрестке улиц Мазепы и Старонаводницкой водитель автомобиля "TOYOTA CAMRY", двигаясь по крайней левой полосе, совершил наезд на инспектора ДПС ГАИ, который осуществлял регулирование дорожного движения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП инспектор получил значительные телесные повреждения и был госпитализирован в киевскую городскую больницу №17.