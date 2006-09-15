Дочь и зять Тимошенко зажигают по полной (фоторепортаж)

В эту среду группа DVS, солистом которой является Шон Карр, зять Юлии Тимошенко, показала публике свое новое творение – клип на песню "No reason to hate".

На вечеринке был чуть ли не весь киевский бомонд, много журналистов и байкеров.

Женя Тимошенко прибыла на вечеринку с опозданием.

Она была одета по-рокерски: черные кожаные брюки со шнуровкой, белая майка и большое количество украшений, среди которых выделялся большой браслет из желтого металла.

Женя вошла с компанией друзей в зал и быстро переместилась в другой – где стояли мягкие диванчики. Устроится на них ей не дали журналисты, которые начали расспрашивать то о Шоне, то о маме.

Дочь Тимошенко была не очень многословной, но рассказала, что не виделась с мамой уже по крайней мере неделю. Журналистов она разочаровала тем, что Юлии Владимировны на мероприятии не будет.

"Это не политическая тусовка. Она обещала, но она занята, поэтому мы будем пока веселиться", - сказала она.

По замыслу организаторов сам Шон Карр появился намного позже.

Сначала клип группы дважды прокрутили на плазменных экранах, а затем началось живое выступление.

Шон пел, бегал по сцене с микрофоном, демонстрировал свои татуировки. Тусовка продолжалась еще долго.

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