Празднование дня рождения Ларисы Долиной завершилось дракой

Празднование 51-летия известной певицы Ларисы Долиной завершилось потасовкой: охрана певицы устроила драку с зашедшими в ресторан милиционерами.

Свой день рождения Лариса Долина решила отметить с размахом. Празднество началось на яхте певицы, куда были приглашены 70 человек. С тех пор как супруг Долиной Илья Спицын подарил ей яхту, звезда ищет любой повод, чтобы провести несколько приятных часов на "Кузе", как она ее ласково называет, отмечает "Твой день".

Поплавав несколько часов, гости решили переместиться в ресторан "Малибу" при яхт-клубе. По некоторым данным, банкет обошелся имениннице почти в 50000 долларов. Хотя никакими изысканными блюдами Долина гостей не удивила: были традиционные нарезки, икра, жареная стерлядь, фрукты и белое чилийское вино по 600 рублей за бутылку.

Именинница, несмотря на прекрасное расположение духа, все равно время от времени капризничала, отмечает издание. Оплошность одного из официантов вообще чуть не вывела ее из себя. Мальчик, обслуживающий звезд, уронил огромный поднос с 70 бокалами. Лариса Александровна гневно посмотрела на покрасневшего официанта и уже собралась возмутиться, когда ее остановили друзья, пишет "Твой день".

На дне рождения присутствовали Александр Абдулов, боксер Костя Цзю, который принес с собой совместное с Долиной фото десятилетней давности. Ведущая вечера тотчас предложила устроить аукцион с начальной ценой 200 долларов. Когда через несколько минут стоимость фото выросла до 2000 долларов, Илья Спицын выкупил его сам.

Торжество подходило к концу, когда в ресторане разгорелся скандал. В девятом часу вечера там неожиданно появились трое милиционеров в форме. Как удалось выяснить изданию, стражи порядка отмечали в баре неподалеку очередное звание одного из них и решили продолжить веселье в "Малибу". Охрана заведения пропустила милиционеров, однако путь им преградили охранники Долиной. Они попросили покинуть помещение, так как в нем проводится закрытая вечеринка.

Охранники попытались выпроводить людей в форме, но те в ответ затеяли драку. Разнять дебоширов хотел Костя Цзю, однако разъяренные стражи порядка не обращали на него внимания.

Огорченная Долина, узнав о скандале, вместе со своими гостями немедленно уехала из "Малибу" в другой ресторан на Дмитровском шоссе. Между тем драка сразу не закончилась. Коллеги милиционеров, нанятые охранять покой звезд, вмешались и вызвали подкрепление из мытищинского отдела, но охранники Долиной избили приехавшего прапорщика его же дубинкой. В результате сотрудники ресторана вызвали ОМОН. С трудом разняв дерущихся, бойцы увезли их из "Малибу" для выяснения всех обстоятельств.

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