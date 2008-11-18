Австралийская армия пересядет на "Мерседесы"

Министерство обороны Австралии объявило о подписании контракта с региональным представительством Mercedes-Benz, согласно которому компания поставит австралийским военным 1200 автомобилей высокой проходимости, сообщает Defencetalk. Проектом Land 121 предусмотрена поэтапная замена тактического автотранспорта, стоящего на вооружении армии этой страны.

Подготовка к подведению окончательных итогов тендера и подписанию контракта заняла около 5 лет, а выбор был остановлен именно на Mercedes-Benz поскольку эта компания провела значительную работу, подготовившись к участию в проекте Land 121. В его интересах работали более 50 специалистов из Австралии, Германии и Австрии.

Поставки автомобилей начнутся уже в 2009 году, а завершатся в 2014-м. В их числе 9 различных модификаций "Мерседесов" - как на платформах 4x4, так и 6x6. Собирать машины будут на заводе в австралийском городе Грац, а общая стоимость контракта, включая поставку запчастей и техническую поддержку, превышает 200 миллионов долларов.

Автомобили G-класса производства Mercedes-Benz используются уже почти 30 лет, и также известны под названием G-Wagen. Они стоят на вооружении армий многих стран, а также эксплуатируются гражданскими организациями. Как правило, в каждом конкретном случае автомобили проектируются с учетом требований заказчика.

Автолента.ру