Если не встречать Новый год, можно сэкономить

Правительство Хорватии запретило государственным предприятиям дарить сотрудникам подарки и устраивать вечеринки на Рождество и Новый год, передает агентство France Presse.

Как пояснил премьер-министр Хорватии Иво Санадер (Ivo Sanader), это необходимо для сокращения расходов в условиях финансового кризиса. Глава правительства также призвал государственные компании найти и другие способы экономии средств.

В государственных компаниях Хорватии трудятся около 250 тысяч человек, напоминает агентство. В сентябре средняя зарплата на госслужбе составила около 800 евро, что почти на 15 процентов выше среднего заработка по стране. Чтобы сократить последствия мирового финансового кризиса, правительство уже предложило заморозить зарплаты в госсекторе.

Лента.ру