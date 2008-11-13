Почему я не доверяю социологам

В нынешней политической склоке мы по привычке виним политиков. Но только ли их в том вина. Порядочную порцию масла в огонь подливают журналисты и, как ни странно, представители “точной” науки – социологии.

Вспомним, сколько новых и разнообразных социологических результатов начали публиковать сразу после указа Президента о досрочных выборах. Разница в рейтингах одних и тех же партий у разных социологических команд достигала иногда 10 процентов. Причем слышались и такие слова: мол, хорошо, что у нас так много социологических фирм и у всех свое мнение, – демократия... Это, знаете, если бы врач сказал: у нас в больнице 20 термометров и все показывают разную температуру, – как хорошо!

Если бы я был председателем какой-либо, даже завалящей парламентской фракции, я бы всегда имел точные, а не сфальсифицированные социологические результаты.

Как? Очень просто: СОЦИОЛОГ НЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, КТО ЕГО ЗАКАЗЧИК.

Я бы через двух разных людей сделал заказ двум разным социологическим фирмам. Так, чтобы они не знали ни друг о друге, ни кто я такой, но работали бы по приблизительно одинаковым методикам. И всё. Объективность гарантирована. И это, собственно, не мое изобретение.

Каждый политик будет знать свое настоящее место и не надеяться за два месяца утроить свой рейтинг. Чудеса в политике бывают, но очень редко.

Почему же так не делают? По своему собственному опыту знаю: едва ли не каждый второй заказчик пиара и социологии хочет услышать от исполнителей не правду, а что-то приятное для себя. А затем обнародовать эти “приятные” данные. Социология становится политтехнологией...

Однако выживают на рынке социологии те, кто не рисует хорошие результаты. А все эти фирмочки, центрики и конторки от социологии после очередных выборов так же непонятно исчезают, как за два месяца до того появились. Нет надобности их держать. Они свое дело сделали. А перед следующими выборами для оболванивания общества будут открыты новые фирмочки...

Для себя лично я выбрал, к сожалению, только четыре – на всю страну лишь четыре! – социологические команды, которые действительно имеют возможности для проведения всеукраинских исследований и, надеюсь, никогда не врут. Результаты других даже не читаю. НЕ ВЕРЮ! И не я один.

Уже всем очевидно, что здесь необходимо более жесткое законодательство, которое будет нормировать наконец проведение и публикацию результатов предвыборных социологических исследований.

А еще необходим профессиональный аудит. Но что-то сами социологи не торопятся такой аудит создавать.

Валерий Нечипоренко, Киев