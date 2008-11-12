Кольцевое движение электричек в Киеве должно решить проблему "пробок"

Тендер на поставку 6 электропоездов для столичного проекта «Городская электричка» будет проведен 10 декабря т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН.

По его информации, в порядке эксперимента ЮЗЖД уже переоборудовала один электропоезд. «Сейчас завершается строительство платформ на станции метро «Левобережная». Параллельно строим еще две платформы. Чтобы открыть полукольцо от станции Дарница до Борщаговки необходимо участие города, который должен построить подходы для пересадок из городского транспорта на электричку», - сказал А.КРИВОПИШИН.

Как сообщал УНИАН, ранее А.КРИВОПИШИН заявлял, что городская электричка в Киеве при соответствующем финансировании может начать работать к лету следующего года.

По его словам, для первого этапа открытия движения необходимо минимум 6 электропоездов.

Тариф проезда будет соответствовать стоимости проезда в метро. «По тарифу пока остановились на усредненном варианте к стоимости метрополитена. То есть, не выше метро, чтобы была привлекательность проекта», - сказал он.

Справка УНИАН. Кольцевое движение электричек в столице должно решить проблему «пробок». В Киеве имеется железнодорожное кольцо, 42 км, которое опоясывает практически весь центр города за исключением Шевченковского района. Сегодня по этому кольцу курсирует шесть пар электричек, которые подвозят на работу и забирают с работы железнодорожников. Кроме того, по кольцу курсируют 42 пары грузовых поездов. Планируется на существующем кольце запустить городскую электричку как еще один вид городского транспорта.

Предварительно интервал движения между поездами должен быть 10-15 минут, а для этого необходимо иметь в наличии порядка 15-16 электропоездов.

В ценах 2007 г. реконструкция одной платформы стоит около 1 млн. грн., стоимость одного электропоезда - порядка 14-15 млн. грн.