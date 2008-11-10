Поезд «Киев - Берлин» врезался в трактор: двое погибших

В Ривненской области на железнодорожном переезде погибли двое юношей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, юноши пересекали переезд сегодня около 12.30 вблизи села Осницк на тракторе. Как предварительно установлено, по не известным причинам двигатель внезапно отказал. В это же время приближался скорый поезд №29 «Киев - Берлин». Избежать столкновения не было возможности.

В результате удара трактор разнесло вдребезги, кабину отбросило почти на 100 метров от места аварии, а молодые люди (1988 и 1987 годов рождения) погибли на месте.