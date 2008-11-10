Букмекер отказался принимать ставки на убийство Обамы

Британская букмекерская контора William Hill отказалась принимать ставки на то, что избранный президент США Барак Обама будет убит, сообщает SkyNews. На убийство Обамы захотели поставить уже более ста человек.

Представитель William Hill заявил, что, хотя контора получала заявки на пари о покушении на политиков и раньше, их никогда не было так много, как в случае с Обамой. Поэтому букмекеры сочли необходимым публично прояснить свою позицию.

Принимать ставки на покушение на то или иное лицо не является противозаконным, однако у работников конторы вызывают серьезное недоумение мотивы людей, делающих такие ставки. Он отметил, что "даже у букмекеров иногда бывают угрызения совести".

William Hill приняла ставок на исход президентских выборов в США на рекордную сумму более 10 миллионов фунтов стерлингов. Так, один из игроков поставил на победу Обамы 17,5 тысяч фунтов, а получил почти 46 тысяч. Уже принимаются ставки на победу Обамы в 2012 году.

Лента.ру