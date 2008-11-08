Шопоголики провоцируют кризис

Американские шопоголики, которые, по мнению общественности, двигают мировые рынки вверх своей маниакальной страстью к покупкам, оказались крайними во времена депрессии. Теперь общественное мнение обвиняет их в том, что своей несоразмерной доходам покупательской активностью они подорвали не только собственный бюджет, но и спровоцировали третью волну кризиса - кредитных карточек, пишет РИА "Новости".

По данным веб-сайта Credit.com, на начало нынешнего года неоплаченные долги американцев за покупки по пластиковым кредитным карточкам составляли 961 миллиард долларов.

"Шопинговая зависимость может быть особенно разрушительной сейчас, когда рынок труда и экономика в целом столь неустойчивы", - заметил Wall Street Journal. Издание утверждает, что многие нью-йоркцы уже взялись за ум - те, кто не раздумывая хватали сумочки по 1,2 тысячи долларов, сейчас лимитируют свой выбор ценой в 300 долларов. Те, для кого не была роскошью сумка за 300 долларов, идут в сетевые супермаркеты, чтобы сделать покупку за 30 долларов.

Статистика подтверждает эту версию - объем продаж товаров класса люкс в "гламурном" Sachs упал в октябре на 16%, в самой дешевой розничной сети Costso, - лишь на 1%.

Впрочем, Тэрри Шулман, психотерапевт, ведущий свои программы на нескольких телеканалах, уверяет, что во времена депрессии, когда средний американец понимает, что ему не по карману ни новый дом, ни достойные пенсионные накопления, он находит утешение в доступных магазинах одежды и электроники.

"Для людей, страдающих шопоголизмом, экономический фактор стал лишь дополнительным стрессом, но не убавил страсти к покупкам. Подобно алкоголикам, которые готовы потерять работу и семью, лишь бы выпить, они действуют по той же схеме"