В Кировоградской области разбился мотодельтаплан: пилот погиб

Сегодня утром вблизи села Верблюжка Новгородковского района Кировоградской области во время обработки гербицидами соевого поля мотодельтапланом марки „Стренжер” во время выполнения маневра, вероятно, произошло его столкновение с воздушной линией электропередач 10 кВ.

Летательный аппарат упал, приблизительно, в 70 метрах от жилых домов, сообщили УНИАН в пресс-службе МинЧС. Пилот (частный предприниматель, 1958 г. р., житель Кировограда) погиб. Известно, что он пользовался мотодельтапланом по поручению агрофирмы.

На момент авиакатастрофы гербицидов в баках не было.

На место оперативно прибыли пожарно-спасательное отделение и опергруппа МинЧС, а также бригада скорой медицинской помощи и милиция. Место происшествия оцеплено и взято под охрану, проводятся оперативно-следственные действия.