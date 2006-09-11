Почему дорожает столичное жилье?

Фигня это все, что якобы дорожает себестоимость квадратного метра… На самом деле себестоимость – 500–600 долларов, с учетом 15- процентной рентабельности застройщика. У нас же декларируемая стоимость 1245 долларов, а реальная – пойти и купить – 1700.

Почему?

Якобы возрастает спрос на жилье, доступными стали кредиты – все это брехня. Единственная причина – отсутствие какого-либо налога на владение недвижимостью (не квартплаты). Вот и получается, что отдельные граждане скупают недвижимость, владея 1000 и более квадратных метров, и ведут себя как собаки на сене. А что? Денег не просит и в цене растет.

То же самое будет и с землей, когда решат, что можно начать дерибан…

Примут ли когда-нибудь закон о таком налоге (чем больше метров, тем выше налог)? Наверное, не с нашим счастьем...

Целую информкампанию развернули: подорожает, подорожает, подорожает! Скупайте, а то не успеете!

Кто это жилье покупает, пусть лучше скажут.

На самом деле, столкнулись с проблемой, что никто не покупает за такую цену, вот и развернули кампанию по продвижению продаж...

Faber (из дискуссии на форуме)